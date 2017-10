Financiële details werden niet gedeeld door het moederbedrijf van onder meer Pearle.

Visilab telt bijna honderd winkels in Zwitserland en was in 2016 goed voor een omzet van 173 miljoen Zwitsers frank (150 miljoen euro). Bij het concern werken ruim 900 medewerkers. De resultaten van het bedrijf worden onder het segment 'Other Europa' ingepast bij de resultaten van GrandVision.