Grandvision ziet tragere groei resultaat

De omzet groeide met 6,1 procent in de voorbije drie maanden, vooral door opening van nieuwe winkels. Bij de winkels die langer dan een jaar open zijn nam de omzet echter met 0,8 procent af. GrandVision had al eerder aangegeven dat dat het geval kon zijn, omdat het vierde kwartaal minder verkoopdagen telde dan een jaar eerder. Ook wisselkoerseffecten pakten nadelig voor het concern uit.

Vooral in de belangrijke markten in West-Europa liet het effect van de ongunstig vallende kerstdagen zich voelen. Toch waren de omzetontwikkeling en de groei op eigen kracht daar positief. In Mexico had GrandVision last van verminderd toerisme door een aardbeving en ander natuurgeweld.

Tesco

GrandVision profiteerde zoals verwacht van de overname van de Tesco-optiekwinkels in het Verenigd Koninkrijk. Ook de uitbreiding van zijn belang tot 60 procent in het Zwitserse Visilab droeg bij aan de totale opbrengsten.

Over het hele jaar steeg de omzet met 4 procent. Daarbij droegen groei van bestaande winkels, overnames en opening van nieuwe winkels min of meer gelijk bij aan de groei.