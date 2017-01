GrandVision drukt vermogen HAL

De investeerder hield eind 2016 een belang van 76,7 procent in het beursgenoteerde GrandVision. Dat belang was op dat moment 4,1 miljard euro waard, tegen 5,4 miljard euro een jaar eerder.

De beurswaarde van andere minderheidsdeelnemingen steeg wel, van 4,7 miljard naar 5 miljard euro. Het gaat daarbij om belangen in Vopak, Boskalis, SBM Offshore en Safilo Group.

Dividend

De nettovermogenswaarde van HAL bedroeg eind 2016 12,7 miljard euro. De daling van die waarde met 350 miljoen euro volgde op een toename met 5,5 miljard euro in 2015.

HAL stelt beleggers een dividend van 7,10 euro per aandeel in het vooruitzicht. Die beloning wordt voor de helft in contanten en de helft in aandelen uitgekeerd.

Aandeel

Het aandeel van het bijna twee jaar geleden naar de beurs gebrachte GrandVision verloor vorig jaar ongeveer een kwart van zijn waarde. Dinsdag was er wel sprake van enig herstel, dankzij gunstig ontvangen kwartaalcijfers. Het aandeel GrandVision steeg daarbij 5,2 procent naar 21,82 euro.

GrandVision eindigde 2016 op 20,91 euro, nadat het aandeel op oudjaarsdag 2015 nog op 27,66 euro was gesloten. GrandVision ging op 6 februari 2015 met een introductiekoers van 20 euro naar de beurs.