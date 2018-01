premium

Investeerder HAL verlaagt dividend

3 uur geleden

ROTTERDAM (AFN) - Investeerder HAL heeft de waarde van zijn bezittingen in 2017 zien dalen en is van plan een lager dividend uit te keren. De beursgenoteerde onderneming wil nu per aandeel 6,20 euro uitkeren, waar over 2016 nog een dividend van 7,10 euro werd geboden.