Heijmans heeft akkoord over hoofdpijnweg N23

26 min geleden

AMSTERDAM (AFN) - Heijmans heeft overeenstemming bereikt met de provincie Noord-Holland over hervatting van de bouw van de N23 Westfrisiaweg. Onenigheid over het project en een dreigende arbitragezaak zetten de bouwer lange tijd onder druk. Die zaak is nu ook van de baan, zo meldde het bedrijf woensdag nabeurs.