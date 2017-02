premium

'Heijmans heeft risico's op netvlies'



AMSTERDAM (AFN) - Heijmans heeft eindelijk zijn financiële risico's goed in kaart gebracht. Daarbij is het positief dat overeenstemming is bereikt met banken over de herfinanciering van het noodlijdende bouwbedrijf. Dat stelden analisten van KBC Securities donderdag in reactie op de voorlopige cijfers van de Brabantse bouwer.