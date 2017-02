ING geeft koopadvies aan Heijmans

De marktvorsers hanteren nu een koop-advies op het aandeel, dat was eerder nog een houden-advies. De richtprijs voor het aandeel werd opgevoerd van 6,50 euro naar 9 euro. Volgens ING was Heijmans ,,heel dichtbij'' een sterk verwaterende aandelenuitgifte of zelfs grotere problemen. Maar door het oplossen van recente problemen en het zekerstellen van financiering tot medio 2019, zal zelfs de geringste margeverbetering een aanzienlijke impact hebben op het bedrijfsresultaat, de winst en de kasstroom.

Heijmans sloot donderdag op 6,55 euro.