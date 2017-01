premium

Heineken praat met Kirin over deal in Brazilië

51 min geleden

AMSTERDAM (AFN) - Heineken is in gesprek met het Japanse Kirin over een mogelijke overname van de Braziliaanse activiteiten van zijn branchegenoot. De Nederlandse bierbrouwer bevestigde dat vrijdag na berichten in de media, maar benadrukte dat nog niet zeker is of het daadwerkelijk tot een transactie komt.