Aandeelhouders Punch akkoord met Heinekendeal

De deal moet nu alleen nog worden goedgekeurd door de relevante autoriteiten. Heineken verwacht dat de transactie tegen het einde van de eerste helft van dit jaar kan worden afgerond.

Half december werd bekend dat Heineken 305 miljoen pond (ruim 358 miljoen euro) uittrekt voor het bedrijf met ongeveer 1900 pubs. Heineken is al eigenaar van 1049 kroegen in Groot-Brittannië onder de noemer Star Pubs & Bars. De nieuwe zaken worden geïntegreerd in dat merk. Met de overname wordt Heineken de op twee na grootste kroeguitbater in het land.

Het Nederlandse bierconcern krijgt binnenkort mogelijk ook de kans om een meerderheidsbelang te nemen in de Indiase brouwer United Breweries. Daarover berichtten vrijdag diverse media.

Heineken benadrukt in een reactie tevreden te zijn met het belang dat het al heeft in United Breweries. Maar ,,we hebben altijd gezegd dat als er zich een mogelijkheid zou voordoen om ons aandeel te vergroten dat we dit dan zouden overwegen conform ons recht van eerste weigering''.

Momenteel heeft Heineken een aandeel van 43,7 procent in de Indiase brouwer, waar topman Vijay Mallya op de schopstoel zit. Hij moet van de Indiase beurswaakhond vertrekken vanwege betrokkenheid bij fraude rond de inmiddels failliete luchtvaartmaatschappij Kingfisher. Daardoor kunnen de aandelen van Mallya beschikbaar komen.