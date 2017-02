'Heineken boert vooral in Azië goed'

Heineken wist met zijn autonome omzetgroei van 4,8 procent de gemiddelde voorspelling van 3,7 procent ruimschoots te overtreffen. In Azië bracht Heineken 18 procent meer bier aan de man, waarmee het voor Heineken veruit de best presterende regio was. De omzet over 2016 viel daarbij hoger uit dan waar kenners gemiddeld rekening mee hielden.

Wel benadrukten de marktvorsers dat de resultaten in het vierde kwartaal zwak waren, met mindere verkopen in drie van zijn vier regio's. Eerder sprak Heineken al van een moeizame vergelijkingsbasis voor de tweede jaarhelft.

Hoger

Volgens de Exane-analisten zijn de vooruitzichten voor 2017 ,,zo goed als men zou kunnen hopen", gelet ook op negatieve wisselkoerseffecten en de verwachtingen voor de biermarkt. Heineken voorziet dat zowel de winst als de omzet dit jaar hoger zal uitvallen.

Exane voorziet een positieve koersreactie bij opening beurs op woensdag. Het aandeel Heineken sloot dinsdag op 72,95 euro.