'Heineken aast op Afrikaanse bottelaar'

Volgens de bronnen kwamen de biedingen op de grootste Coca-Cola-bottelaar van Afrika vorige week binnen. Het Amerikaanse Coca-Cola kocht onlangs voor 3,2 miljard dollar een belang van 54,4 procent in het Afrikaanse bedrijf dat eerder onderdeel was van Anheuser-Busch InBev. Dat bedrijf moest onderdelen afstoten om groen licht te krijgen voor de overname van SABMiller.

Coca-Cola gaf aan verkennende gesprekken te voeren met potentiële partners. Het had bij de overname van Afrikaanse onderdelen al aangegeven de activiteiten weer uit te zullen besteden. Een deal met Coca-Cola zou de bieders in staat stellen om hun distributienetwerk in Afrika te versterken.