Concessies Heineken bij pubdeal lijken genoeg

De toezichthouder had eerder 33 locaties gevonden waar de concurrentie tussen cafés door de deal in het geding zou komen. Heineken heeft vervolgens voorstellen ingediend om de pubs waarvoor dat geldt te verkopen.

CMA is nog niet helemaal klaar met het onderzoek maar zegt nu wel dat het aannemelijk is dat de voorstellen van Heineken, of een aangepaste versie daarvan, aanvaardbaar zijn om de aangekaarte concurrentiebezwaren te verhelpen. De toezichthouder heeft tot uiterlijk 22 augustus om een definitief oordeel te vormen. Technisch gezien kan die deadline ook nog worden uitgesteld tot 17 oktober, maar alleen als daar aanleiding voor zou zijn.

Het gaat om een grote kroegendeal. De Nederlandse brouwer trekt 305 miljoen pond (347 miljoen euro) uit voor de circa 1900 pubs van Punch. Heineken is al eigenaar van meer dan duizend kroegen in Groot-Brittannië onder de noemer Star Pubs & Bars. De nieuwe zaken worden geïntegreerd in dat merk. Het bierconcern zei onlangs de transactie eind augustus klaar te willen hebben. Met de overname wordt Heineken de op twee na grootste kroeguitbater in het land.