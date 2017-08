Nederland grootste bier-exporteur Europa

Qua productie staat Nederland met 2,6 miljard liter bier op de vijfde plaats, net voor België dat vorig jaar 2,3 miljard liter bier brouwde. Duitsland nam met 8,3 miljard liter ruim een vijfde van de bierproductie in de Europese Unie voor zijn rekening en was daarmee de grootste producent. Het Verenigd Koninkrijk, Polen en Spanje bleven Nederland ook voor. In totaal werd vorig jaar in de Europese Unie 39 miljard liter bier gebrouwen.

Er wordt weinig bier van buiten de EU gedronken, maar als dat wel gebeurt, dan is Mexicaans bier het populairst. Bijna de helft van het van buiten de EU geïmporteerde bier kwam uit dat land: 179,5 miljoen liter. Servisch, Amerikaans, Wit-Russisch, Chinees en Russisch bier zijn alle minder populair.