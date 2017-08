De concessies waartoe de brouwer bereid is om zorgen weg te nemen zijn voldoende, en een dieper onderzoek is niet nodig.

Eerder al had de waakhond laten weten dat toegezegde maatregelen waarschijnlijk voldoende waren. De toezichthouder had 33 locaties gevonden waar de concurrentie tussen cafés door de deal in het geding zou komen. Heineken heeft vervolgens voorstellen ingediend om de pubs waarvoor dat geldt te verkopen.

Het gaat om een grote kroegendeal. De Nederlandse brouwer trekt 305 miljoen pond (347 miljoen euro) uit voor de circa 1900 pubs van Punch. Heineken is al eigenaar van meer dan duizend kroegen in Groot-Brittannië onder de noemer Star Pubs & Bars. De nieuwe zaken worden geïntegreerd in dat merk. Met de overname wordt Heineken de op twee na grootste kroeguitbater in het land.