Holland Colours ziet omzet en winst stijgen

In Europa behaalde Holland Colours een vrijwel stabiele omzet, terwijl in Amerika sprake was van een lichte toename. In Azië zag het bedrijf een duidelijke stijging van de opbrengsten. Dankzij de hogere omzet en brutomarge is het bedrijfsresultaat ,,sterk'' gestegen en is ook het nettoresultaat toegenomen.

Holland Colours heeft besloten de eigen activiteiten in China af te bouwen. Dit proces zal in het lopende kwartaal worden afgerond en heeft volgens het bedrijf geen materiële invloed op het groepsresultaat. ,,Gesprekken met een potentiële lokale partner vorderen gestaag'', zo liet het weten.

Ook voor het gehele boekjaar gaat Holland Colours uit van een stijging van de omzet en nettowinst.