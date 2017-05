Holland Colours profiteert van economische groei wereldwijd

De omzet steeg in het eind maart afgesloten boekjaar met ruim 5 procent tot een recordhoogte 77,5 miljoen euro. Die groei werd volgens de onderneming geheel op eigen kracht behaald, met een verwaarloosbaar wisselkoerseffect. Zowel bij nieuwe als bestaande klanten werden nieuwe contracten binnengehaald. Recent geïntroduceerde producten bleken bovendien goed aan te slaan.

Onder de streep hield Holland Colours 5,2 miljoen euro over, na een nettowinst van 3,6 miljoen euro een jaar eerder. Die stijging is mede te danken aan een lagere belastingdruk. Het bedrijfsresultaat nam met ruim een kwart toe tot 7,1 miljoen euro. De gestegen grondstofkosten konden gecompenseerd worden door efficiënt in te kopen en te produceren, aldus het bedrijf.

Holland Colours stelt voor zijn aandeelhouders een dividend uit te keren van 3,01 euro per aandeel. De winstuitkering over het voorgaande boekjaar bedroeg 2,15 euro per aandeel. Het bedrijf verwacht dit jaar verder te kunnen profiteren van de aantrekkende wereldeconomie. Maar mede gezien de onzekere ontwikkelingen op het gebied van politiek, wisselkoersen en grondstoffenprijzen spreekt het geen verwachting uit voor het boekjaar 2017-2018.