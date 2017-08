Omzet moederbedrijf Luxaflex omhoog

De totale opbrengsten kwamen uit op 809,1 miljoen dollar. Dat is ruim 13 procent meer dan een jaar eerder. De iets hogere verkopen werden bijna geheel tenietgedaan door negatieve wisselkoerseffecten. De groei zat hem vooral in acquisities. Onder de streep hield het bedrijf met 64,8 miljoen dollar een fractie minder over dan in het tweede kwartaal van 2016.

Hunter Douglas, dat meer dan de helft van zijn omzet uit de VS haalt, verwacht een aanhoudende groei in Europa, de Verenigde Staten en Azië en een voortdurend moeilijk economisch klimaat in Latijns-Amerika. Concrete omzet- en winstdoelen werden niet gedeeld.