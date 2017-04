IEX Group voert investeringsniveau verder op

IEX heeft in 2016 ook al fors geïnvesteerd in groei en nieuw te ontwikkelen producten en diensten. Het verhoogde kostenniveau leidde tot een verlies van 242.000 euro. Het bedrijfsresultaat (ebitda) was 66.000 euro negatief en de operationele kasstroom kwam uit op 99.000 euro negatief.

Voorgesteld is om het dividend te passeren. ,,Het bestuur van IEX Group is er van overtuigd dat de investeringen in de huidige fase het transformatieproces zullen ondersteunen en op lange termijn tot aanzienlijke groei van de winstcapaciteit zullen leiden. De kost gaat hier voor de baat uit'', aldus het bedrijf.

IEX liet verder weten dat de omzet vorig jaar 3 miljoen euro bedroeg, tegen 2,3 miljoen euro in 2015. De inkomsten kwamen vooral uit advertenties, banners en exploitatie van de diverse websites. Voor 2017 verwacht IEX Group een stijging van de omzet en een procentueel sterkere stijging van de kosten.