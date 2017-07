AFM in beroep om boetes Imtech-bestuurders

De rechtbank Rotterdam vernietigde op 24 april 2017 de boetes die de AFM in 2015 heeft opgelegd aan Imtech-bestuurder Gerner (€600.000) en Van der Bruggen (€500.000).

Koersgevoelig

De AFM legde de boetes op omdat zij volgens de AFM als feitelijk leidinggevenden verantwoordelijk waren voor het niet tijdig publiceren van koersgevoelige informatie door Imtech over projecten. Dat is inmiddels failliet.

Volgens de rechtbank heeft de AFM nooit aangetoond dat Imtech had moeten veronderstellen dat de financiering van het project in gevaar zou komen en dat Imtech dit risico openbaar had moeten maken.

De rechtbank stelde dat geen sprake was van koersgevoelige informatie die Imtech openbaar had moeten maken. Tegen dat oordeel is de AFM in beroep gegaan, zo meldde het woensdag.