premium

Beleggers ontvangen Imtech-compensatie

45 min geleden

AMSTERDAM (AFN) - Imtech-aandeelhouders kunnen de komende dagen een compensatie verwachten uit het Imtech-schikkingsfonds. Dat meldde de Vereniging van Effectenbezitters op zijn website. In de eerste uitbetaling is per aandeel meer overgemaakt dan verwacht, terwijl er later nog een slotbetaling zal volgen.