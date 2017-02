SocGen brengt autoleasetak naar beurs

ALD is met een vloot van 1,4 miljoen auto's in 41 landen het grootste autoleasebedrijf van Europa, aldus SocGen. Door de beursgang zou ALD in de ogen van de bank meer mogelijkheden krijgen om nog verder te groeien. Wereldwijd is ALD nu de op twee na grootste speler in zijn branche.

SocGen zag zijn nettowinst vorig kwartaal met 41 procent dalen ten opzichte van een jaar eerder, tot 390 miljoen euro. Die daling, die minder sterk was dan door analisten werd gevreesd, kwam deels door een boekverlies op de verkoop van activiteiten in Kroatië. In Frankrijk liep de winst van de consumentenbank van SocGen de afgelopen maanden met een kwart op.

De bank boekte in heel 2016 met 3,9 miljard euro bijna evenveel winst als een jaar eerder. Daarbij sterkte de kapitaalbuffer licht aan en werden de kosten verder verlaagd. SocGen werkt aan een reorganisatie die het bedrijf moet versimpelen en de risico's moet verkleinen. In dat kader worden aan het eind van het jaar nieuwe plannen voor de middellange termijn gepresenteerd, kondigde topman Frédéric Oudéa donderdag aan.