ING stapt uit omstreden pijpleiding VS

50 min geleden

AMSTERDAM (AFN) - ING trekt zich terug als financier van de Dakota-oliepijpleiding in de Verenigde Staten. Dat maakte de bank dinsdag bekend. Het project is omstreden omdat bij de aanleg van de pijpleiding de rechten van een indianenstam die in het gebied leeft, met voeten getreden zouden worden.