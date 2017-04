Dijsselbloem vreest afzwakking bankenregels

,,De deregulering van de financiële sector is mijn grootste zorg'', zei de voorzitter van de eurogroep over de plannen van de Amerikaanse regering. Hij verwees daarbij naar de gunstige ontwikkeling van de Amerikaanse economie. ,,Er is het risico dat nieuwe bubbels ontstaan als je de financiële sector in zo'n klimaat weer de vrije hand geeft. Dan kan een nieuwe crisis zich voordoen.''

Binnen het Witte Huis lijken de meer gematigde krachten rond president Donald Trump aan invloed te winnen. Dat is gunstig op het gebied van handel, maar minder positief op het vlak van de bankenregels, denkt Dijsselbloem. ,,Het zijn veelal mensen met een achtergrond in het bedrijfsleven. Zij zijn gematigd op het gebied van handel, maar zijn wel erg vóór deregulering. Dat maakt me niet gerust op de uitkomst.''