'Hogere winst voor ING in eerste kwartaal'

De marktkenners gaan in doorsnee uit van een onderliggende winst voor belastingen van 1,49 miljard euro. Vorig jaar kwam dat resultaat in het eerste kwartaal nog uit op 1,19 miljard euro. De nettowinst is naar verwachting gestegen van 829 miljoen naar iets meer dan 1 miljard euro.

Zelf sprak ING tot dusver geen concrete verwachtingen uit voor 2017. Bij de presentatie van de jaarcijfers in februari wees topman Ralph Hamers nog op de onzekerheid die de brexit, de onduidelijkheid over de koers van de VS onder Trump en verkiezingen in Europa met zich meebrengen. Ook de lage rente blijft de bank parten spelen.

Over heel 2016 wist ING de nettowinst met bijna een vijfde op te voeren tot 5 miljard euro. Dat was met name te danken aan het aanhoudend economisch herstel waardoor het risico op wanbetalingen op leningen verder afnam.