'ING sluit veel Record-kantoren in België'

30 min geleden

BRUSSEL (AFN) - ING België wil slechts een vijftigtal kantoren van dochter Record Bank opnemen in zijn eigen netwerk. Daarmee gaan ruim 480 vestigingen van Record Bank in het land dicht, of fuseren ze met andere kantoren.