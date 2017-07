Papamaand voor ING'ers

De ongeveer 14.000 medewerkers van het bedrijf krijgen bovendien een loonsverhoging van 1,7%. Bankiers van boven de zestig, mogen ervoor kiezen om één dag in de week vrijwilligerswerk te doen, met behoud van inkomen en pensioenopbouw.

Wie tijd wil vrijmaken voor (al dan niet religieuze) feestdagen, mag daarvoor 1,5 extra vakantiedag per jaar voor gebruiken. In de nieuwe ING-cao staan ook afspraken over scholingsgeld van €375 per jaar.

ING heeft de afspraken gemaakt met FNV Finance, De Unie en CNV Dienstenbond. Die moeten nog wel met dit onderhandelingsresultaat naar hun leden. Pas als die akkoord gaan, is de nieuwe cao definitief.