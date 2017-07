De omzet van de grootste bank van Frankrijk kwam in het tweede kwartaal uit op 10,9 miljard euro, een daling van 3,4 procent ten opzichte van een jaar eerder. Onder de streep resteerde 2,4 miljard euro. Dat is 6,4 procent minder dan vorig jaar.

BNP Paribas zet zwaar in op de zakelijke markt. Het doel is om van de bank een van de grootste investerings- en zakelijke banken in Europa te maken. BNP is al de op twee na grootste speler op de Europese obligatiemarkt, vóór onder Deutsche Bank.