Beursagenda woensdag



07:00

Cijfers ING, Hunter Douglas, SnowWorld, Sociétié Générale (Fra), Vastned, Takeaway



14:00

VS: Resultaten Procter Gamble



14:15

VS: ADP Banenrapport



10:00

Nederland: Inkoopmanagersindex



16:30

VS: Olievoorraden



14:30

VS: Consumentenuitgaven (juni)



22:30

VS: Resultaten AIG, Tesla