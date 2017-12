ING rondt deal met Chinese bank af

Bank of Beijing zette 2,9 miljard nieuwe aandelen in de markt. Daarmee haalde de bank 2,8 miljard euro op. ING was goed voor 265 miljoen aandelen. Met een belang van 13 procent is ING nog altijd de grootste aandeelhouder van Bank of Beijing.

De deelname van ING heeft volgens de bank geen materiële impact op de winst- en verliesrekening van de bank. Ook het eigen vermogen of de kapitaalratio's lijden niet onder de deal.

ING verwierf in 2005 een minderheidsbelang in Bank of Beijing. Sindsdien werken de banken nauw samen op onder meer het gebied van retailbankieren en risicobeheer. De banken onderzoeken of de samenwerking verder kan worden uitgebreid.