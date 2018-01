Deutsche Bank verwacht klein verlies over 2017

Als een bedrijf een jaar met verlies afsluit, mag het dat tekort in latere jaren verrekenen met de belastbare winst, zodat het minder belasting hoeft te betalen. Zo'n verrekenbaar verlies wordt als vordering in de boeken opgenomen. Maar als die minder waard wordt, bijvoorbeeld omdat het belastingtarief wordt verlaagd, moet het verschil worden afgeschreven.

Deutsche Bank is niet het eerste bedrijf dat zo'n afschrijving heeft aangekondigd. Ook andere grote banken en bedrijven die belasting betalen in de VS, zoals Goldman Sachs, Citigroup, Credit Suisse, Barclays, Shell en BP, hebben de markt al gewaarschuwd voor zulke papieren verliezen.

De grootste bank van Duitsland meldde verder dat het vierde kwartaal weinig enerverend is geweest. De koersuitslagen op de financiële markten waren beperkt en er werd door klanten weinig gehandeld. Daardoor zullen de inkomsten uit de handel in effecten en uit de dienstverlening op dat terrein flink lager liggen dan in dezelfde periode vorig jaar.

Deutsche Bank verwacht dat het resultaat voor rente en belasting over heel 2017 wel positief zal zijn. Het financiële concern publiceert op 2 februari zijn voorlopige vierdekwartaal- en jaarcijfers.