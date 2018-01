ING neemt meerderheidsbelang in Payvision

Het in 2002 in Amsterdam opgerichte Payvision is wereldwijd actief en verwerkt naar eigen zeggen meer dan 100 miljoen betalingstransacties per jaar. Het bedrijf heeft ook kantoren in onder meer New York, Londen, Madrid, Toronto, Singapore, Tokio en Hongkong.

Payvision biedt klanten betalingsdiensten in meer dan 150 verschillende valuta's. Het bedrijf is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Met de investering van ING wil Payvision zijn groeiplannen versnellen en het internationale netwerk uitbreiden.

Dynamische sector

Het oprichtersteam behoudt een belang van 25 procent in de onderneming en zal leiding blijven geven aan Payvision. De transactie met ING moet in het eerste kwartaal van dit jaar worden afgerond.

ING-topman Ralph Hamers zei dat de betaalsector één van de meest dynamische sectoren is in de financiële dienstverlening en dat ING voortdurend moet innoveren om een stap voor te blijven, bijvoorbeeld door strategische deelnemingen. Volgens Hamers hebben de oprichters van Payvision een geweldig bedrijf opgebouwd met een bewezen technologie in een sector waarin ING wil groeien.

De markt voor betalingsverwerkers is volop in beweging. In de afgelopen tijd werden verschillende grote overnames binnen de sector aangekondigd. Zo viel de Deense betalingsverwerker Nets in handen van investeerder Hellman & Friedman, is het Britse Worldpay overgenomen door het Amerikaanse Vantiv en het eveneens Britse Paysafe gekocht door de investeerders Blackstone en CVC Capital.