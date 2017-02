Overname Elian stuwt omzet Intertrust

Intertrust boekte een bedrijfsresultaat (ebita) van 40,2 miljoen euro. Dat is bjna 6 procent meer dan in de laatste drie maanden van 2015. De nettowinst kwam uit op 15,9 miljoen euro. Het bedrijf wil een slotdividend betalen van 0,25 euro per aandeel, De totale winstuitkering over 2016 komt daarmee op 0,49 euro per aandeel.

Over heel 2016 zette Intertrust een omzet van 385,8 miljoen euro in de boeken, 12 procent meer dan in 2015. Het bedrijfsresultaat daalde licht, tot 135,9 miljoen euro. Afgezien van eenmalige posten nam de winstmarge met 0,85 procentpunt af. Voor dit jaar wordt een ongeveer stabiele winstmarge voorzien, bij een omzet die op vergelijkbare basis met 4 tot 5 procent toeneemt.