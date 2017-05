Blackstone verkoopt deel belang in Intertrust

Blackstone, dat Intertrust in het najaar van 2015 naar de beurs bracht, bezat voor de deal nog circa 31,5 miljoen aandelen van de financieel dienstverlener. Daarmee had de investeerder een belang van ruim 34 procent in Intertrust. Voor de resterende aandelen zal nu een zogeheten lock-up periode gelden van 45 dagen. Intertrust sloot woensdag 0,5 procent lager op 19,46 euro.