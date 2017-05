In totaal werden tussen 22 maart en 11 mei ruim 1,8 miljoen aandelen teruggekocht, voor in doorsnee 18,26 euro per aandeel.

Intertrust bevestigde verder dat Blackstone 10 miljoen aandelen Intertrust heeft verkocht aan institutionele beleggers voor een prijs van 18,60 euro per stuk. Blackstone bracht Intertrust in het najaar van 2015 naar de beurs en bezit nu nog een belang van 23,4 procent. Voor de resterende aandelen zal nu een zogeheten lock-upperiode gelden van 45 dagen.