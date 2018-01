Groen licht nieuwe bestuursvoorzitter Intertrust

Miller is de opvolger van David de Buck, die eerder zijn vertrek in 2018 had aangekondigd. Zij brengt volgens Intertrust vijftien jaar ervaring in de financiële dienstverlening mee. Om een soepele overgang mogelijk te maken blijft De Buck tot aan de reguliere aandeelhoudersvergadering op 17 mei beschikbaar om haar bij te staan.

Meest Bekeken Video's