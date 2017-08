Kardan lijdt zwaar onder wisselkoerseffecten

Kardan boekte een nettoverlies van 19,9 miljoen euro, na een tekort van 5,9 miljoen euro in de eerste helft van 2016. Het verlies is volgens het bedrijf met name opgelopen door fors hogere financieringskosten. De prestaties in het tweede kwartaal waren wel beter dan in de eerste drie maanden van het jaar.

Behalve het nettoverlies raakten ook valutaschommelingen het eigen vermogen. Dat is gekelderd naar 1,1 miljoen euro, van 37,3 miljoen euro eind 2016. Kardan stelt dat de vennootschap en haar dochterondernemingen halverwege het jaar wel aan alle convenanten voldeden.

Kardan meldt verder dat het de afgelopen weken wat herstel zag, mede dankzij gunstigere wisselkoersontwikkelingen. Het bedrijf gaat ervan uit dat het met de voorgenomen verkoop van bedrijfsonderdelen, met name Tahal, genoeg geld ophaalt om ook volgend jaar aan zijn betalingsverplichtingen te kunnen voldoen.

De operationele prestaties van de verschillende dochterbedrijven van Kardan zijn volgens topman Ariel Hasson wel verder vooruitgegaan. Bij zowel de vastgoedtak als de activiteiten op het gebied van waterinfrastructuur zaten de inkomsten in de lift.