Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

'Mijlpaal voor Kiadis Pharma'

22 min geleden

AMSTERDAM (AFN) - Het verzoek van Kiadis Pharma om zijn medicijn ATIR101 op de markt te mogen brengen in de Europese Unie, is een mijlpaal voor het biotechbedrijf. Dat schrijven analisten van KBC woensdag in een commentaar.