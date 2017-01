De prijzenslag op de Indiase markt ontbrandde volledig toen miljardair Mukesh Ambani afgelopen zomer een eigen aanbieder startte. Die nieuwe partij, Jio, rekent geen kosten meer voor mobiel bellen.

De transactie tussen Vodafone en Idea zou in aandelen moeten worden afgehandeld, waarbij Vodafone India in zijn geheel opgaat in Idea Cellular. Idea is de op twee na grootste telecomprovider in India. Vodafone is de nummer twee achter marktleider Bharti Airtel.