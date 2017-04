premium

KPN steekt geld in maker slimme intercom

16 min geleden

AMSTERDAM (AFN) - KPN steekt geld in de maker van slimme intercoms Nello. Het telecomconcern kondigde woensdag aan via KPN Ventures in het Duitse techbedrijf te investeren. Nello haalde in een financieringsronde in totaal 1,5 miljoen euro op. Naast KPN waren er nog twee investeerders, te weten bestaande aandeelhouders HBT Holdings en KfW.