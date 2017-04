T-Mobile mag doorgaan met datavrije muziek

Met de dienst kunnen consumenten onbeperkt muziek streamen buiten hun bundel. Volgens de ACM was dat verboden en de concurrentiewaakhond legde een dwangsom op. T-Mobile moest als het niet stopte 50.000 euro per dag betalen tot maximaal een half miljoen euro.

Volgens de rechter mag de praktijk inderdaad niet volgens de Nederlandse wet, maar dit verbod geldt niet omdat Nederland helemaal niet bevoegd is om daarover iets te regelen. Dat is tegenwoordig aan Brussel en volgens de Europese verordening hierover mag het gratis aanbieden van streaming onder strikte voorwaarden wel.

Pogingen van de Nederlandse regering om een uitdrukkelijk verbod op dit zogenoemde zero-rating in de Europese regels op te laten nemen, zijn juist mislukt, zo benadrukte de rechter.

Topman Søren Abildgaard van T-Mobile Nederland noemt de uitspraak ,,een doorbraak in Nederland en in Europa''. De provider zocht bij de introductie van de dienst in oktober bewust de grenzen van de Nederlandse wet op. ,,Dit deden we in de stellige overtuiging dat dit in het belang van onze klanten is'', aldus Abildgaard. ,,Wij konden het simpelweg niet uitleggen waarom wij Nederlanders iets moesten ontzeggen wat nu gratis is en wat in België, Frankrijk, Polen of Duitsland wel mag.''