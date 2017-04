De omzet uit voortgezette activiteiten ramen de marktvorsers in doorsnee op 1,65 miljard euro, tegen 1,69 miljard euro een jaar eerder. De aangepaste brutowinst (ebitda) uit voortgezette activiteiten schatten de analisten gemiddeld op 578 miljoen euro. Een jaar eerder kwam dat resultaat nog uit op 568 miljoen euro.

Vooral de resultaten bij de zakelijke tak van KPN staan aanhoudend onder druk. Marktvorsers spraken eerder al hardop hun twijfels uit of KPN in staat is om de prestaties bij de divisie te verbeteren. Op de consumentenmarkt weet het bedrijf wel terrein te winnen.

Roamingregels

Onder de streep resteert naar verwachting een winst van 73 miljoen euro. Dat was een jaar eerder nog 48 miljoen euro.

Eerder maakte KPN bekend voor heel 2017 een resultaat te voorzien in lijn met dat van afgelopen jaar, toen de omzet daalde het bedrijfsresultaat nagenoeg stabiliseerde. Nieuwe Europese roamingregels zullen de brutowinst daarbij dit jaar naar verwachting met 40 tot 50 miljoen euro drukken. Marktkenners bestempelden die vooruitzichten bij de publicatie van de cijfers destijds als voorzichtig.