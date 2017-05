premium

Concurrentie drukt omzet Vodafone Nederland

16 min geleden

LONDEN (AFN) - Vodafone heeft in het afgelopen kwartaal minder omzet behaald in Nederland. De Nederlandse tak van het Britse telecombedrijf, die sinds begin dit jaar voor de helft in handen is van kabelaar Ziggo, zei dinsdag bij presentatie van zijn jaarcijfers last te hebben van toenemende concurrentie.