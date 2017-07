'Licht lagere kwartaalcijfers KPN'

Beursagenda dinsdag



07:00

Kwartaalcijfers Akzo Nobel, Randstad, Wessanen



10:00

Duitsland: Ondernemersvertrouwen (Ifo-index)



13:00

VS: Kwartaalcijfers 3M Company, Caterpillar, Du Pont, Eli Lilly, General Motors



15:00

VS: Huizenprijzen (voor onze informatie, de S&P Corelogic Case-Shiller-index)



16:00

VS: Consumentenvertrouwen



18:00

Kwartaalcijfers ASM International



22:15

VS: kwartaalcijfers AT&T, Amgen, Texas Instruments