premium

T-Mobile trekt meer klanten in Nederland

20 min geleden

DEN HAAG (AFN) - T-Mobile Nederland heeft in het tweede kwartaal 61.000 nieuwe mobiele klanten binnengehaald, waardoor het abonneebestand in een jaar met meer dan een kwart miljoen is gegroeid. Daarbij groeide de totale omzet in het afgelopen kwartaal met 8 procent tot 345 miljoen euro, maakte het telecombedrijf donderdag bekend.