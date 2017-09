De meeste televisieaansluitingen gaan via de kabel. Het gaat dan om ruim 57 procent. Televisie via de telefoonlijn is met 19 procent fors kleiner. Glasvezel is met 15,5 procent de derde techniek.

VodafoneZiggo blijft de grootste partij op de tv-markt met 60,2 pocent van de totale marktomzet van 455 miljoen euro. Dat is een iets kleiner marktaandeel dan vorig kwartaal. KPN was de tweede partij met 27 procent van de markt, een kleine stijging van zijn marktaandeel.