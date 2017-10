Ibarra moet op 18 april op de algemene vergadering van aandeelhouders worden benoemd. Als een buitengewone aandeelhoudersvergadering (bava) daar toestemming voor geeft, begint hij reeds in januari in een adviserende rol.

Verrassing

Hoewel de tweede termijn van huidig ceo Eelco Blok over een halfjaar eindigt, komt de benoeming toch als een verrassing. Van een opvolgingsstrijd, zoals bij het vertrek van Bloks voorganger Ad Scheepbouwer, is geen sprake geweest.

Van Blok was bekend dat hij niet alle elementen van het ceo-schap even aantrekkelijk vond. Als operationele man heeft hij KPN duurzamer gemaakt en op het spoor van cybersecurity gezet. Maar een fan van de verplichte gesprekken met journalisten en analisten is hij bijvoorbeeld nooit geweest.

850k

In zijn nieuwe rol gaat Ibarra sowieso €935.000 per jaar verdienen. Dat is meer dan het basissalaris van Eelco Blok, die in 2016 nog €850.000 mee naar huis bracht. Hoeveel Ibarra verdiende bij Wind, een joint venture van Veon en CK Hutchison, is niet bekend.