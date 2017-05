Het resultaat (ebitda) klom naar meer dan 2,2 miljard dollar, van 927 miljoen dollar een jaar eerder. De gemiddelde verwachting van kenners lag op circa 2 miljard dollar. De omzet bedroeg 16,1 miljard dollar, tegen 13,4 miljard dollar vorig jaar. Hier werd door analisten in doorsnee op 16,6 miljard dollar gerekend.

Het in Amsterdam genoteerde Arcelor verscheepte in de afgelopen periode 21,1 miljoen ton staal, ruim 5 procent meer dan in het vierde kwartaal. Het bedrijf handhaafde zijn prognose voor een toename van de wereldwijde staalvraag dit jaar met 0,5 tot 1,5 procent, na een groei met 1 procent in 2016.

Op nettobasis werd een winst behaald van 1 miljard dollar. Hier verscheen een jaar eerder nog een min onder de streep van 416 miljoen dollar. Arcelor zag de nettoschuld oplopen tot 12,1 miljard dollar aan het einde van maart, tegen 11,1 miljard dollar eind december. Dat kwam door hogere kapitaalinvesteringen.

Topman Lakshmi Mittal meldde in een toelichting tevreden te zijn met de kwartaalprestaties, die volgens hem het positieve momentum in de markt weerspiegelen. Hij stelde dat bij alle bedrijfsonderdelen het resultaat vooruitging.

Mittal verwacht dat de marktomstandigheden in het tweede kwartaal over het algemeen stabiel zullen zijn. Wel is er volgens de topman nog steeds sprake van ,,oneerlijke import'' van staal in veel belangrijke markten van het bedrijf. Mittal hoopt dan ook verdere vooruitgang te zien met oplossingen tegen het dumpen van goedkoop staal, vooral door Chinese partijen.