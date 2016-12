premium

NedSense door twee partijen benaderd

1 uur geleden

BUSSUM (AFN) - NedSense, een beursfonds zonder operationele activiteiten, is benaderd door twee partijen die interesse hebben in een zogenoemde reverse listing. Deze interesse is ,,nog niet geconcretiseerd en er is nog geen voorstel aan NedSense voorgelegd´', aldus de onderneming.