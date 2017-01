premium

NSE voldoet niet aan informatieverzoek AFM

42 min geleden

AMSTERDAM (AFN) - New Sources Energy heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een last onder dwangsom gekregen, omdat het bedrijf bepaalde informatie waar de toezichthouder om heeft gevraagd maar niet verstrekt. Volgens de AFM heeft NSE in berichtgeving aan het publiek onduidelijke informatie over activiteiten gegeven, waarmee mogelijk regels worden overtreden.