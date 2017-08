Hogere orderinstroom voor Neways

Neways realiseerde een orderinstroom van 12,1 procent, vooral door nieuwe orders bij de onderdelen halfgeleider en automotive. Het orderboek was eind juni 218 miljoen euro, tegen 184,4 miljoen euro een jaar eerder.

De netto-omzet in de eerste zes maanden van het jaar was 213,6 miljoen euro. Dat is een toename van 7,9 procent op jaarbasis. Hogere omzetbijdragen waren er van uit de sectoren halfgeleider, automotive en defensie.

Genormaliseerde bedrijfsresultaat

Het genormaliseerde bedrijfsresultaat van Neways bleef stabiel op 7,2 miljoen euro. Dat wijt de onderneming aan ,,inefficiëntie'' in het productieproces en een hogere inzet van tijdelijke krachten. Ook werden er extra investeringen gedaan, wat drukte op het resultaat. Topman Huub van der Vrande gaf aan dat Neways de logistieke- en productieprocessen beter gaat inrichten. Hij wijst er daarbij op dat dit tijd kost.

Neways zag de nettowinst stijgen met ruim 11 procent tot 4,9 miljoen euro, onder meer door een eenmalige belastingbate van 0,4 miljoen euro.

De onderneming handhaafde de verwachtingen voor heel het jaar. Neways rekent nog steeds op een hogere omzet en bedrijfsresultaat ten opzichte van 2016.